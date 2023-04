Moderátor Honza Musil (55) to mal v živote viac než pestré a zažil toho naozaj dosť. Za to, že všetko napokon ustál, vďačí svojej rodine, ktorá napriek všetkému drží pokope. Honza sa ženil veľmi mladý. Bláznivo sa zamiloval do svojej spolužiačky na strednej škole a aby sa mohli vziať, museli sa nechať vyhlásiť za plnoletých. Ich svadba sa konala presne pred 38 rokmi, a tak sa Honza na sociálnej sieti pochválil svadobnou fotkou, pozrite FOTO v GALÉRII. No keď uvidíte mladého ženícha na fotke, sotva v ňom Honzu Musila spoznáte.



Napriek tomu, že sa Honza s Ivetou brali takí mladí, ich vzťah celkom dobre fungoval, do rodiny pribudli postupne dve dcéry, Veronika a Lucie, a všetko vyzeralo byť zaliate slnkom. Neskôr však si však Honza uvedomil, že ho viac priťahujú muži, a nasledoval rozvod. Potom od roku 2007 žil v registrovanom partnerstve s Jakubom Pechrom, no v roku 2012 prišiel rozchod. A od roku 2016 vstúpil do registrovaného partnerstva s ďalším Jakubom, s ktorým prijal aj rovnaké spoločné priezvisko Gareth.



Napriek všetkým jeho životným peripetiám má so svojou exmanželkou aj s oboma dcérami skvelý vzťah a stále držia spolu ako rodina. S exmanželkou Ivetou sa tešia zo štyroch vnúčat, dvoch vnučiek a dvoch vnukov. Honza zverejnil aj spoločnú fotku svojej rodiny, ku ktorej pripísal takýto text: "S babičkou Ivetou máme od našich dcéreniek a zeťákov vnúčatka štyri. Sárinku, Kubíčka, Vikinku a najmladšieho Matyáška. U nás je tým pádom veselo. A úsmevy a radosť detí sú najlepší liek na všetky trápenia a boliestky nás dospelákov. Čo poviete?"