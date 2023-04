Hovorí sa, že na deťoch poznáme, ako rýchlo starneme. O hokejistovi Tomášovi Plekancovi a jeho druhej manželke, bývalej tenistke Lucii Šafářovej, sa síce nedá povedať, že by dáko rýchlo starli, no zato ich deti, dcéra Leontýnka a syn Oliver, rastú ako z vody.



Zdá sa, ako by to bolo len nedávno, čo sa Lucii Šafářovej narodil syn Oliver. Dnes je z bábätka už hotový malý šuhajko, ktorý so svojím otcom nielenže sleduje hokej v notebooku, ale už zavítal aj na ľad. "Malý rytier je už na ľade, ale zatiaľ len v náručí! Zvyšok "plekyho gangu" si to už trénuje na korčuliach! Tomáš Plekanec, asi to bude chcieť masáž chrbta po tréningu," napísala nedávno pobavená Lucie k záberom svojho manžela, ktorý ešte stále hráva za prvoligový český hokejový klub Rytíři Kladno.



Je to tak, prvorodená dcéra Lucie Šafářovej Leontýnka už so svojím tatkom vo veľkom zarezávala na ľade, no ani nečudo, je z nej už veľká slečna. Leontýnka vyrástla, a zmenil sa aj jej výzor, najmä v tvári. Pozrite FOTO v GALÉRII, na koho sa viac podobá, budete prekvapení, aká kočka je z nej už teraz.