Simona Krajnová si aj po dvoch deťoch už roky udržiava super štíhlu postavu. Teraz prehovorila o svojom jedálničku, no fanúšičkám rovno odkazuje, že ten nech radšej nechcú vidieť. Dôvod? Tu je. "Mám samozrejme dokonalý prehľad, čo by mal obsahovať a ako sa zdravo stravovať, ale ja jem naozaj všetko a rada a užívam si to s rovnakou vášňou ako všetko ostatné vo svojom živote. Idem stále na plný plyn, niekedy až neprimeranou rýchlosťou, ale to som jednoducho už ja, takže pre vás nemám konkrétnu radu na dokonalý bio chia šalát so zálievkou bez cukru. To by ma bavilo aj tak len asi minútu a potom by som vyjedla celú chladničku,“ tvrdí Simona. Tá viac než na svoj jedálniček totiž dbá na svoje mentálne zdravie.



Simona tak dobre vyzerá najmä preto, že veľmi presne vie, čo je pre ňu v jej živote dôležité, a čo naopak vypúšťa. „U mňa to dokonale funguje, že všetko musí byť v rovnováhe, a preto sa snažím viac než cukru vyhýbať zbytočným drámam, nešťastným a zbytočným vzťahom, toxickým ľuďom a negatívnym správam. To je totiž tá najlepšia diéta, jediná udržateľná. Uvedomila som si, na čom mi v mojom živote skutočne záleží a čoho sa môžem pokojne vzdať. A čokoláda alebo pohár dobrého vína to nebude,“ podotkla, a práve túto radu by chcela odovzdať aj svojim priaznivcom. Aby si však nejaký ten rôčik opäť ubrala, Simona sa rozhodla zmeniť imidž. A keď uvidíte ten jej outfit...