Agáta Hanychová má už svoj malý poklad doma. Hoci pôrod prebehol bez komplikácií, musela v pôrodnici nečakane zostať až do soboty. "Sme tu trošku dlhšie. Nenastali žiadne zdravotné problémy u mňa, ja som v poriadku, ale Róza nám trochu zožltla," vysvetlila vtedy trojnásobná mamina fanúšikom. Novorodenecká žltačka je úplne bežný jav. A Agáta sa zase až tak neponáhľala odtiaľ preč. "Starajú sa tu o nás skvele, mám to ako dovolenku," nesťažovala sa.



No potom si pre svoje dievčatá prišiel do pôrodnice pyšný tato Jaromír Soukup, čo Agáta samozrejme zdokumentovala na sociálnej sieti. Agátine „holčičky“ boli z neho nadšené, podľa nich popri Agáte a malej dcérke omladol. "Gratulujem šťastnému tatinkovi fešákovi! Pristane mu to! Nech Vám Vaša princeznička rastie na radosť, napísala fanúšička Anna.



To fanúšička Lucky im otvorene v dobrom závidí ich rodinné šťastie: "Veľmi Vám to prajem, aj Agátke ... Ste nádherný pár, myslím že ste vzpruhou pre veľa mužov aj žien - a jednu osobnú, klobúk dole, čo všetko, pán Soukup, stíhate ... a ešte sa snažíte, čo to ide, byť partnerom. Agátku obdivujem, ako Vás podporuje, chápe že máte tú prácu, čo máte, a teda nie je toľko spoločných romantických chvíľ, je úžasné byť veľkí a ťažiť zo životných skúseností, aj napríklad zo sklamania... Veľmi vám obom fandím a otvorene závidím."



A teraz si už Agáta užíva domácu pohodu s malou Rozárkou. S tou si urobila spoločnú fotku, Agátine „holčičky“ z nej boli vo vytržení. Agáta mala Rozárku pritúlenú na sebe ako také malé mačiatko, fanúšičky sa nestíhali čudovať, aká je maličká. No ani nečudo, keď sa narodila, nemala ani tri kilá. A ešte viac boli prekvapené z Agáty, pozrite FOTO v GALÉRII, takto vyzerá pár dní po pôrode?! To snáď ani nemôže byť pravda. Aha, čo jej napísali.