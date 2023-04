Svedkovia zahliadli vysmiatu Ivanu Gottovú, ktorá počas veľkonočných sviatkov spolu s mamou Blanka Krejčí a dcérami Charlotte Ellou (16) a Nelly Sofie (14) išla na vzácnu návštevu. Dôvodom tejto návštevy bol totiž nový muž v ich rodine.



Je to tak, v rodine Karla Gotta teraz prežívajú šťastné okamihy. Do ich rodiny pribudol nový malý muž! Gottova druhorodená dcéra Lucie Valčíková (35) porodila svoje tretie dieťa a opäť je to chlapec. Jej dvaja synovia z prvého manželstva s Janom Kovaříkom teda majú bračeka.



Z tejto správy by mal určite radosť aj Karel Gott, najmä preto, že kým on mal len samé dcéry, teraz by sa dočkal už tretieho vnuka. A, samozrejme, teší sa aj Ivana Gottová, o ktorej je známe, že s druhorodenou Gottovu dcérou Luciou, na rozdiel od prvorodenej Dominiky, vychádza veľmi dobre. Spolu so svojou mamou a oboma dcérami bola Luciu a jej malého synčeka navštíviť v pôrodnici v Motole, kde ju zahliadli očití svedkovia. A z prírastku do rodiny sa rovnako tešia aj Ivanine dcéry Charlotte a Nelly, ktoré takto dostali už tretieho synovca.