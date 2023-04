Kráska a búrlivák. Aj tak by sa dal stručne charakterizovať svojho času jeden z najkrajších českých hereckých párov, Oldřich Kaiser a Naďa Konvalinková. Prežili spolu dlhých 25 rokov, hoci Naďa Konvalinková (71) od začiatku vedela, že manželstvo s Oldřichom Kaiserom (67) nebude prechádzka ružovou záhradou. Z ich manželstva vzišla jediná dcéra Karolína, no vzťah nevydrž



Zvykne sa hovoriť, že láska býva niekedy slepá. A tak to bolo aj v prípade Nade Konvalinkovej. „Je pravda, že sme spolu chodili a ja som už vtedy vedela, že to nie je v poriadku. Rozišla som sa s ním, ale aj tak som si nemohla pomôcť a znova sme sa zišli. Hoci som mala skúsenosť a už by som bývala mala vedieť, že to iné nebude, stále som si naivne myslela, že sa všetko zlepší,“ priznala herečka pre týždenník Sedmička.



Naďu trápili predovšetkým Oldove alkoholové excesy. Napriek všetkým ťažkým chvíľam, ktoré s ním musela zažiť, však na exmanžela nespomína v zlom, no dnes by sa už asi rozhodla inak. „Asi by som si vedľa seba predstavovala niekoho, kto by bol viac nado mnou. Niekoho múdrejšieho a niekoho láskavo chápavého, než aby som ja bola stále tá neuveriteľne a nekonečne chápavá. Asi by som si to dnes veľmi rozmyslela,“ dodala herečka. Na manželstve, ktoré sa v roku 2004 skončilo rozvodom, ľutuje predovšetkým to, že búrlivý vzťah sa podpísal aj na dcére Karolíne.



Z Karolíny je dnes už 40-ročná dospelá žena. Po svojej krásnej mame zdedila podobu, po svojom otcovi však búrlivú povahu a náklonnosť k alkoholu. A taká bola aj jej mladosť, nikdy sa nebála povedať svoj názor, aj keď sa to práve nehodilo. Chcela sa vydať v šľapajách rodičov a stať sa herečkou, no pre alkoholové excesy však ani nedokončila strednú školu, pred maturitou ju odtiaľ vyhodili. Pomohla jej mama Naďa Konvalinková, ktorá dcéru presvedčila, aby vyhľadala pomoc odborníkov. Karolína nakoniec nastúpila na liečenie do střešovickej nemocnice v Prahe. Dokázala sa upokojiť, vo svojej hereckej kariére však zatiaľ žiadny veľký úspech nezaznamenala.