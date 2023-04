Daniela Peštová si potrpí na dobré rodinné vzťahy nielen vo svojej rodine s Pavlom Haberom, ale aj so svojimi rodičmi a bratom. A keď sa vyskytne príležitosť, nájde si na svojich blízkych vždy čas. "Za každým skvelým bratom je ... trochu otravná staršia sestra," napísala Daniela k spoločným fotkám a zablahoželala svojmu mladšiemu bratovi Pavlovi Peštovi k narodeninám.



Ak by ste však čakali, že si budú podobní ako vajce vajcu, ste na veľkom omyle. Kým Daniela je modrooká blond kráska, on má tmavé vlasy a hnedé oči a nikdy by ste nepovedali, že sú súrodenci. Gény však majú rovnaké. No ak vám nejde do hlavy, prečo vyzerá každý celkom inak, stačí, keď si pozriete v GALÉRII FOTO ich rodičov, a bude vám hneď všetko jasné.