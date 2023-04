Hoci Monika Bagárová svojho nového partnera Leonarda Lekaja neskrýva, nikdy doteraz spolu neboli oficiálne v spoločnosti ako pár. Je pravda, že ju Leo sprevádzal na koncertoch, ale na veľkej spoločenskej udalosti sa spolu ešte neobjavili, až teraz. Monika si totiž spolu s ním vyšla na módnu prehliadku návrhára Lukáša Macháčka.







Monika pri Leovi len tak žiari, rozumejú s v mnohých ohľadoch, a to aj čo sa módy týka, preto Leo nemal problém s tým, aby sprevádzal Moniku na prehliadke. Monika s ním konzultovala nielen outfit na prehliadku, ale dokonca aj účes a Leo s ňou strávil aj čas u kaderníka. Pozrite sa, ako sa spolu zladili. Jeden detail si však všetci všimli.



Speváčka je s Leom šťastná, a preto už spriada plány do budúcnosti. „Som šťastná. Plány máme také, že chceme byť šťastní a dúfam, že budeme a že nám to vydrží,“ priznala Blesku Monika, pre ktorú je veľmi dôležité, že Leo má rád aj jej dcéru Rumiu. „Ruminka Lea miluje, tak ako on ju. Myslím si, že keby tam ten krásny vzťah nebol, tak by som ani nemohla byť šťastná ja, takže to si na Leovi strašne vážim, že nás miluje obe a že pre neho čas so mnou znamená aj čas s Ruminkou. Sme šťastní, máme domov, máme človeka, ktorý nás miluje, a je s nami,“ nevedela si vynachváliť Monika.