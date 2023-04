MMA zápasník Makhmud Muradov už nejaký čas má náhradu a svoju expartnerku a matku svojej dcéry Rumie Moniku Bagárovú. Hoci to dlhšie zapieral, napokon priznal, že jeho novou láskou je kráska z reality show Love Island Sabina Karásková.



Zato Sabina by sa svojou novou láskou veľmi rada naplno pochválila už aj skôr, no zrejme, aby si Macha nepopudila, len občas niečo "nenápadne" vystrelila. Takto napríklad práve ona prezradila, že spolu niečo majú, keď zdieľala fotky z rovnakého miesta, kde sa práve vtedy aktuálne nachádzal aj Mach, či to už boli fotografie z Álp alebo z Dubaja. No neskôr zašla ešte ďalej...



Na sociálnej sieti zverejnila priam rodinnú fotografiu s Muradovom, z ktorej vyžarovala doslova rodinná pohoda. Na fotke boli oni dvaja s Machom a s malým dievčatkom, pritúlení k sebe a sledovali spolu zrejme nejaký televízny program. Ako priznala Sabina, bola to Machova neter. Sabina sa však už pred časom vyjadrila, že by rada spoznala aj Machovu dcéru Rumiu...



Sabine však odvaha naozaj nechýba! Nedávno zase raz dala o sebe vedieť, keď sa podujala na nafotenie fotografií, na ktorých bola len sporo odetá v sexi bielizni. Pozrite to telo, FOTO v GAlÉRII, vykľula sa z nej riadna šupa. Je krajšia ako Machova bývalka Monika?