Ani sa nechce veriť, že je to už 31 rokov, čo sa Pavlína Babůrková stala Miss Československa. Atraktívna tmavovláska získala nielen korunku krásy, ale o niekoľko rokov neskôr aj srdce vtedajšieho partnera Lucie Bílej Petra Kratochvíla, ktorý sa napokon stal jej manželom. Pavlína mala z prvého vzťahu už jedného syna a Petrovi Kratochvílovi v priebehu rokov porodila štyroch potomkov.



Pavlína s Petrom a deťmi žijú v ich vile v Jevanoch. Bývalá misska a modelka sa na verejnosti nezvykne príliš objavovať, a keď už, tak je to naozaj sviatok. A tak to bolo aj nedávno, keď sa objavila na krste knihy o umeleckom fotografovi Petrovi Berounskom (66). Spája ich dlhoročné priateľstvo. "S Petrom Berounským sa poznáme od roku 1988. Bol to on, kto vlastne naštartoval moju kariéru modelky a priviedol ma aj k Miss," prezradila Pavlína pre Blesk.



O Pavlíne Babůrkovej sa však stále zvykne hovoriť ako o tej žene, ktorá prebrala speváčke Lucii Bílej chlapa. Odvtedy už uplynulo takmer 25 rokov, Pavlína nedávno oslávila okrúhlu päťdesiatku, no vyzerá, ako by zastavila čas. O tom, ako to vtedy pred rokmi celé bolo, prehovorila sestra Pavlíny Babůrkovej, čítajte v pokračovaní článku na ďalšej strane.