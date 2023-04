Hoci sa vdova po Karlovi Gottovi Ivana neobjavuje na verejnosti príliš často a venuje sa najmä svojim dvom dcéram a aktivitám spojeným s odkazom jej zosnulého manžela, nemôže sa sťažovať, že by nemala dostatočne pestrý život. Ivana si svoje súkromie si stráži, no život si užíva, ako sa len dá a zjavne jej ho okrem povinností vypĺňajú aj príjemné momenty.



K tým príjemným určite patrí nový prírastok do rodiny. Druhorodená Gottova dcéra Lucie nedávno porodila svoje tretie dieťa, k dvom synom z prvého manželstva s Janom Kovaříkom Vojtovi a Janovi pribudol v jej druhom manželstve s Lukášom Valčíkom ďalší chlapec. Veľkú radosť z toho mala práve aj Ivana Gottová, ktorú zachytili vysmiatu spolu s dcérami Charlotte a Nelly a jej mamou Blanku, ako si to mierila do pôrodnice v Motole.



A nový prírastok do rodiny sa začal skloňovať aj v súvislosti s Ivanou Gottovu. Tá sa nedávno objavila na Druhom česko-slovenskom benefičný plese na Tenerife, ktorý sa konal v pompéznom hoteli Bahía del Duque na pobreží Costa Adeje. Charitatívnu akciu organizovali komunity oboch krajín na podporu Nadácie Dagmar a Václava Havlovcov Vízia 97. Okrem úspešných podnikateľov sa ho zúčastnilo aj niekoľko známych tvárí šoubiznisu, hlavnými hviezdami večera bol práva Dagmar Havlová a Ivana Gottová.



A práve Ivana Gottová vzbudila na plese rozruch svojím outfitom. Kým iné dámy mali na sebe šaty s hlbokými dekoltmi, či odhaľujúcimi iné časti tela, vdova Ivana sa objavila vo voľnej róbe, ktorú mimochodom nemala na sebe po prvý raz, a ktorá zahaľovala naozaj takmer všetko. A tak sa začalo špekulovať, či Ivana nie je v požehnanom stave a čo do Gottovej rodiny nepribudne ďalší prírastok, veď pozrite FOTO Ivany Gottovej v GALÉRII.