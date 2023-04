Scenárista seriálu Iveta Petr Kolečko deväť mesiacov dokázal pendlovať medzi Anetou Vignerovou (35) a Denisou Nesvačilovou (31). Keď sa pred niekoľkými týždňami ukázal spolu s herečkou Denisou Nesvačilovou na vyhlásení filmových cien Český lev, obaja zhodne popierali, že by medzi nimi bol akýkoľvek vzťah. Napriek tomu si zrejme všetci mysleli niečo iné. No keď o pár týždňov po tom vyplávalo na povrch, že sa Petr tajne oženil s matkou svojho syna Jiřího Anetou Vignerovou, bol to pre každého poriadny šok, no asi najväčší práve pre herečku Denisu Nesvačilovú.



Denisa sa zo šoku spamätávala niekoľko týždňov a až teraz sa rozhodla prehovoriť, aké to medzi nimi vlastne bolo krátko pred tým, než sa dozvedela šokujúcu správu o Kolečkovej svadbe s Anetou. Denisa si s Kolečkom mala užívať nielen doma, ale aj na ich častých "výletoch" do zahraničia. Takto spolu boli napríklad v Ománe, Zanzibare, Aténach, Francúzsku či v Belgicku. Pred poslednou plánovanou cestou do zahraničia ale prišiel úplný šok.