Tá teda vie prekvapiť! Zvykne sa hovoriť, že každé zlo je na niečo dobré a vyzerá to tak, že to platí aj v prípade Dagmar Patrasovej. Tá si pred niekoľkými týždňami vyrobila poriadny trapas, keď prisľúbila účasť v živom vysielaní istej českej televízia, kam prišla zjavne indisponovaná. Dáda síce neskôr tvrdila, že mala prechodenú chrípku, no zdroje z okolia televízneho štábu to videli inak. Vzhľadom na všeobecne známe Dádine problémy s alkoholom totiž mnohí zdieľali názor, že ak aj do štúdia neprišla priamo pod vplyvom alkoholu, určite bola aspoň "po opici", čo sa odzrkadlilo na jej zjave aj prejave.



Dáda je však nezmar, a tak nabrala odvahu a prišla do show českého portálu Blesk Kápni božskou! V nej rozpovedala svoju verziu o jej televíznom trapase, tvrdila, že bola síce pod vplyvom, lenže nie alkoholu, ale liekov, ktoré užívala, keďže ju dlhšie trápila problémy s prechodenou chrípkou. Dáda klasicky poprela, že by mala akýkoľvek problém s alkoholom, ale jej tvrdenia ani nikoho neprekvapili. No zato každého prekvapil jej zjav, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Dáda vyzerala, akoby ju niekto vymenil, alebo vrátil v čase, to snáď ani nemôže byť pravda!