Príbeh scenáristu Petra Kolečka a jeho dvoch žien by vydal na telenovelu a hádam v žiadnom z jeho scenárov to nebolo také zamotané, či skor ako na hojdačke. Raz mala v tomto trojuholníku navrch matka jeho syna Jiřího Aneta Vignerová, potom zase Denisa, a tak stále dokolečka dokola, a to prebiehanie od jednej k druhej sa striedalo čoraz rýchlejšie. A hoci sa začiatkom marca na udeľovaní cien Český lev ukázal po boku s herečkou Denisou Nesvačilovou, ani nie o dva týždne si v tajnosti vzal za ženu matku jeho syna Jiřího Anetu Vignerovú.



Porozumieť tomuto príbehu je takmer nemožné, a tak si mnohí kladú otázku, čo bolo skutočným dôvodom takejto rýchlej svadby. Teraz už Kolečkova manželka na sociálnej sieti napísala, že bolo potrebné urobiť razantný krok: "Prečo sme ho s Petrom urobili, je len naša vec. Boli by sme radšej, keby naše rozhodnutie zostalo dlhšie utajené verejnosti, pretože sme ho urobili pre nás dvoch a nášho syna, pre nikoho iného," vysvetlila ich pohnútky k tomuto kroku. No šepká sa, že tak urobili nielen kvôli ich spoločnému synovi. A Aneta dokonca prijala aj Kolečkovo priezvisko, vraj sa jej páči.