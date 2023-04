Herečka Táňa Pauhofová si súkromie vždy strážila, no teraz prežíva takú radosť, že sa nedalo nepodeliť sa o ňu s jej fanúšikmi. Táňa si už niekoľko mesiacov užíva materstvo, a tak na radosť všetkých svojich priaznivcov tu a tam zavesí na sociálnu sieť fotku svojej rodiny. A nemá problém ukázať aj svoj najväčší poklad, malú Mílu.



Táňa sa spolu so svojím manželom Jonatanom Pastirčákom teší z vytúženej dcérky, ktorá rastie, ako z vody. Míla je krásne dievčatko, a robí radosť všetkým okolo seba. Táňa ukázala aj dojímavú fotku Míly so svojím oteckom Jonatánom. Fanúšičky hneď mali jasno v tom, že má svojho tatka dokonale omotaného okolo prsta, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Napokon, ani nečudo, otcovia a dcéry, to je vždy láska, ako napísala k fotke fanúšička Ingi.