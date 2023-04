Keď sa Zuzana Belohorcová nedávno objavila v spoločnosti spolu s dcérou Salmou, všetkým padla sánka. No je to tak! Na deťoch najlepšie vidno, ako starneme. Zuzana Belohorcová nedávno oslávila svoje 47. narodeniny, no hoci na svoj vek rozhodne nevyzerá, nedávno vyšlo najavo, že už je mamou veľkej slečny. Jej dcéra Salma má už trinásť rokov a mení sa pred očami. Vyzerá celkom inak, ako sme ju donedávna poznali.



Ani sa tomu akosi nechce veriť, no zo Zuzaninej dcéry Salmy je už tínedžerka. Pre Zuzanu sa je tak už skôr parťáčka, s ktorou si skvelo rozumie, takže majú medzi sebou vzťah nielen mama-dcéra, ale aj, dá sa povedať, kamarátsky. A tak si teraz spolu urobili "dievčenský výlet" do Prahy.



Zuzana prijala pozvanie do show Jana Krausa a so Salmou si potom urobili výlet po Prahe. No Zuzaninu dcéru asi najviac zaujal pobyt u vizážistky, ktorá líčila Zuzanu na nakrúcanie. Popri Zuzane upravila aj jej dcéru, a hoci použila iba trošku púdru a Salme nalíčila riasy, zo Zuzaninej dcéry zrazu bol niekto celkom iný.



Keď Zuzana zavesila na sociálnu sieť fotky s dcérou, jej sledovateľky boli tou premenou nadšení. Zo Salmy je už veľká slečna, rastie do krásy, poniektoré jej predpovedali aj modelkovskú budúcnosť a objavili sa aj názory, že vyzerá ako známa herečka. Veď pozrite FOTO v GALÉRII, čo si myslíte vy?