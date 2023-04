Ten čas neskutočne letí. Zuzana Plačková s manželom Reném Strauszom sa zo svojho prvorodeného syna Diona vytešujú už rovných sedem mesiacov. Chlapček ani po narodení podľa slov Zuzany nebol žiadne "drobček", meral 51 cm a vážil 3950 g, no teraz je z neho už "veľký pán" a svojim rodičom každý deň robí len radosť.



Zuzana svoj poklad stráži pred očami verejnosti, no pri príležitosti jeho sedemmesačného "výročia" sa s fanúšikmi na sociálnej sieti predsa len podelila o záber syna, na ktorom mu bolo vidno celú tváričku a ku ktorému pripísala krásne vyznanie: „Je neskutočne ako ten čas letí. Tu si mal len 4 dni a teraz máš už 7 mesiacov. 7 najkrajších mesiacov nášho života. Práve ty Dion si musel prísť do nášho života a naučiť nás ako žiť. Naučiť nás, čo je najdôležitejšie v našich životoch a ukázať nám, kam až dokáže siahať láska. Si to najkrajšie, čo nám život dal. Milujeme ťa viac ako čokoľvek iné na svete tvoja Mama a Tato."



Keď fanúšičky zbadali malého Diona, zhodli sa, že je krásne bábätko a hneď začali tvrdiť, že malý Dion je celý po mame, no keďže Zuzana za posledné roky vďaka zásahom plastického chirurga celkom zmenila svoj výzor v tvári, tak je dosť otázne, ktorú podobu Zuzany mali na mysli, veď pozrite FOTO Diona v GALÉRII, možno vám to bude jasnejšie...