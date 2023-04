Zdena Studenková pôvodne vôbec nemala v pláne stať sa herečkou, no život to zariadil inak. Po skončení základnej školy jej dokonca hrozilo, že skončí v pásovej výrobe, kam ju odporúčala riaditeľka školy preto, že jej otec bol istý čas vo väzení. Našťastie, triedna učiteľka poradila jej mame, nech sa ju pokúsi dostať na Strednú umeleckopriemyselnú školu (ŠUP-ka), kde ju napokon prijali na odbor fotografia.



Ani po jej skončení neuvažovala o herectve, chcela študovať dejiny umenia a estetiku na Univerzite Komenského, no opäť narazila na problém s jej nevhodným kádrovým profilom. Počas ŠUP-ky chodila do fotokomory k hercovi Jánovi Klimovi, jeho syn bol totiž Zdenin spolužiak, a tak ju celé štyri roky prehováral, že musí byť herečkou. Napokon skončila na VŠMU a dva roky po jej skončení ju do televízneho filmu Svadba Arneho Jurgu obsadil práve Stanislav Párnický, a bolo vymaľované, veci nabrali rýchly spád. No ani nečudo, pozrite FOTO v GALÉRII, ako vtedy Zdena vyzerala.



Zdena síce bola už raz vydatá za svojho spolužiaka zo ŠUP-ky Ivana Kostroňa. Manželstvo však vydržalo iba 9 mesiacov, pretože Zdena ešte netúžila byť matkou, zatiaľ čo Ivan už dieťa chcel. Studenková v knihe Jána Štrassera priznala, že s Ivanom bola tehotná, no išla na interrupciu. No keď v roku 1979 obsadil Stanislav Párnický Zdenu do televízneho filmu Svadba Arneho Jurgu, otehotnela s ním a vzali sa. Vydržalo im to spolu 13 rokov.