Speváčka Lucie Bílá nedávno oslávila už svoje 57. narodeniny, no fanúšikov potešila svojou dávnou fotkou spred tridsiatich rokov. K fotke pripísala spomienku na ten deň, aj emotívne vyznanie: "Je to tridsať rokov ... Chystala som sa na slávnostné odovzdávanie Cien hudobnej akadémie s tým, že nič podobné už nikdy nezažijem. Pekne som sa vyfarbila, požičala si od kamarátky šaty a bola ako Alenka v ríši divov, a to doslova… Ten deň som prvýkrát a úplne nečakane dostala toľko cien, že som ich sama ani neuniesla… Keby mi to predtým niekto povedal, smiala by som sa," úprimne priznala speváčka.



FOTO Lucie Bílá kedysi a dnes. Jednu vec hneď každý zbadal!

"Bola som nadšenec, posadnutá hudbou a ľuďmi a nikdy by mi ani vo sne nenapadlo, že to niekedy niekto ocení. Na ten deň nikdy nezabudnem. Bola som šťastná a od tej doby ešte viac posadnutá tým, čo robím... Ďakujem vám za to, ďakujem svojim kolegom a hlavne vám, za tú spoločnú, neuveriteľnú tridsaťročnú jazdu," poďakovala Lucie svojim fanúšikom, ktorí majú radi nielen jej hudbu, ale aj speváčku ako človeka.



Na ten pamätný deň si spomenuli aj jej skalní fanúšikovia, ktorí ju sprevádzajú jej desaťročia trvajúcou úspešnou speváckou kariérou. "Keby som to tušila, vzala by som si niečo lepšie na seba 😀😀, tak nejako ste to vtedy povedali. A pritom Vám to tak pristalo a so svojou bezprostrednosťou a úprimnou radosťou ste boli hviezdou večera," zaspomínala fanúšička Jitka a okomentovala aj vtedajší vzhľad mladej Lucie. Fanúšička Iveta jej to napísala ešte jasnejšie, pozrite FOTO v GALÉRII, koho jej Lucie pripomína na dávnom zábere.