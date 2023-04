Hoci tehotenstvo Agáty Hanychovej sa pomaly, ale isto blíži do finále, bývalá modelka a terajšia influencerka sa tým nedala vykoľajiť a užíva si každý deň na plné pecky. Jej tretie dieťa, dcéra Rozárka by mala prísť na svet na jej narodeniny, ktoré slávi 28. apríla, no doktor ju upozornil, že to môže prísť aj skôr. Ani to však Agátu nevyviedlo z miery a veľkonočné sviatky si so svojou rodinou užila naozaj, ako sa patrí...



Agáta sa na sociálnej sieti pochválila zábermi z veľkonočnej šibačky, a že to u nich vyzeralo, akoby práve prebiehal nejaký veľký konkurz. Veľkonočné sviatky slávila Agáta doma v Suchdole a bola u nej aj jej mama Veronika Žilková, a zjavne to u nich bolo veselé. Agáta totiž k fotke pripísala takýto text: "Tak zatiaľ 100 koledníkov, pekný veľkonočný pondelok."



No Agáta okrem koledníkov a šibačov na fotke odhalila aj niečo iné, či už náhodou, alebo dokonca zámerne, v každom prípade to mnohých prekvapilo, ale Jaromír Soukup to nebol, veď pozrite FOTO v GALÉRII.