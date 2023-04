Dominika Cibulková nemôže byť šťastnejšia. Pozrite, čo prezradila o svojej vytúženej dcérke Nine.

Má všetko, po čom kedy túžila. Dominika Cibulková si užíva kompletnú rodinku. Na sociálnej sieti sa zvykne pochváliť zábermi domácej pohody u nich a je z ich rodinky dojatá, no ani nečudo. Na niektorých záberoch bol jej manžel Michal spolu s ich oboma deťmi, a bol to naozaj to úžasný pohľad. Malý veľký brat Jakub sa nežne dotýkal ruky malej Niny a dával jej šibalské bozky. Všetkému sa prizerá hrdý tatko Michal. Dominika k záberom pripísala dojímavé slová: "Stále končím v slzách, keď vidím, aký život sme si pre nás vytvorili..."



Teraz sa Dominika dokonca pochválila prvou selfie "výťahovkou" s ich Ninkou, no nielen s ňou, v zábere je celá ich rodinka, teda aj manžel Michal a syn Jakubko. Ten popri drobnej Ninke už vyzerá naozaj ako veľký chalan. Dominika k fotke teda pripísala len jednoduché: "Family of 4" a pripojila srdiečko.



Dominika sa z vytúženej dcérky teší. Jednak v nej bude mať parťáčku v takých veciach, ako je móda. Dominika ukázala, že jej malá Nina už teraz má šatník, akým sa nemôže popýšiť len tak hocikto. No dôležité je niečo iné. Dcérka jej robí radosť aj v inom ohľade. Pozrite, čo o Ninke prezradila šťastná mamina, FOTO ako dôkaz v GALÉRII.