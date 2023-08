Z najmladšej dcéry Veroniky Žilovej Korduly vyrástla pekná mladá a sebavedomá slečna, ktorá so svojím terajším zjavom môže byť spokojná. A keďže z nej vyrástla kočka, už takmer rok má aj priateľa. Dokopy sa dali po niekoľkých rokoch priateľstva. „Už to drží celkom dlho. Je to moja prvá láska. Bol to celkom dlhý proces. Poznáme sa tri roky. Začalo sa to detinsky s plačom, hádkami, zlomeným srdcom,“ prezradila pred časom so smiechom Kordula pre Super.cz.



Kordula s priateľom užila perfektné prázdniny. Po Grécku navštívili Thajsko a odtiaľ sa Kordula pochválila takými fotkami, že z nej ľudia nedokázali spustiť oči. Kordula k fotkám pripísala len jednoduché: „Thajská princezná“ a jej sledovatelia s ňou ochotne súhlasili, podľa nich je na fotkách krásna ako z rozprávky, pokojne by sa uplatnila aj ako modelka, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Z mladého priateľa Korduly je nadšená aj jej mama Veronika Žilková.