Striptérka z Discopríbehu vydávala jedinú dcéru, no keď uvidíte mladú nevestu, budete len ticho žasnúť!

Eva Čížkovská, ktorú si všetci pamätáme najmä ako striptérku z legendárneho Discopríbehu, sa síce za roky od nakrúcania filmu zase až tak nezmenila, no je z nej už babička, hoci veľmi fešná, pozrite FOTO v GALÉRII. A teraz konečne vydávala svoju jedinú dcéru Adélu. A že to bola poriadna sláva...



Hoci do svadobných príprav bola zapojená aj Eva Čížkovská (57) alias striptérka Ála z filmu Discopríbeh 2, keďže je mamou nevesty, nebolo to také jednoduché, najmä čo sa týkalo výberu svadobných šiat. „Dcéra šaty vybrala aj mne,“ zverila sa nedávno v Showtime herečka.



Šaty pre nevestu mala na starosti módna návrhárka Tereza Sabáčková (34). „Vedela som, že s Adelkou musím byť pripravená na všetko. Keď mi prišla prvá fotka šiat, tak som sa trochu zľakla. Ale našťastie sme sa od tej prvej, trochu šokujúcej predstavy vzdialili k niečomu, čo sa nám strašne páči,“ prezradila návrhárka. Model doplnila predovšetkým originálna čelenka od autorky doplnkov napríklad pre Beyoncé (41) či Khloé Kardashian (39), pozrite FOTO v GALÉRII.



No keď sa napokon svadobná mama Eva Čížkovská na sociálnej sieti pochválila svadobnými fotkami, jeden detail na neveste hneď všetkým udrel do očí, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Ako sa vám to páči?