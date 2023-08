Herečka a speváčka Nela Pocisková si svoje súkromie stráži, no fanúšikom občas urobí radosť a podelí sa s nimi aj o fotky svojich blízkych. A sú to občas riadne kúsky, hotové rodinné poklady! Nedávno na sociálnej sieti zdieľala fotky z dovolenky, na ktorej sú jej deti so svojím dedkom, Neliným otcom.



Nela k fotke pripísala stručný komentár: "Konečne spolu. Najväčšia láska je dedko." No keď fanúšičky zbadali fotky jej otca, hneď začali namietať, že ako dedko rozhodne nevyzerá, veď pozrite FOTO v GALÉRII, určite budete s týmto tvrdením súhlasiť.



Pocisková však zalovila v dávnejšom rodinnom archíve a ukázala fotku, na ktorej okrem jej maličkosti v detstve je aj jej otec v mladosti. A to ešte len všetkým padla sánka z toho, ako kedysi vyzeral, pozrite FOTO v GALÉRII. Keď ten záber uvidíte, budete mať jasné, prečo aj v "dedkovskom veku" vyzerá tak, ako vyzerá... A že po kom je tá Nela taká kočka!