Lela Vémola podstúpila v júni reoperáciu svojho pozadia. Prvú plastiku zadku totiž podstúpila ešte pred šiestimi rokmi, ale podcenila rekonvalescenciu a vypomstilo sa jej to. Implantát v pozadí totiž zmenil pozíciu a tvar. Tentoraz však už bola Lela po operácii viac než opatrná. Dvakrát do týždňa absolvovala špeciálne ručné lymfatické masáže od lekára z dôvodu náročnej operácie, po ktorej jej lymfatický systém nefungoval tak, ako by mal.



Teraz sa už Lela zdá byť v poriadku a začína sa objavovať v spoločnosti. Prvýkrát sa s novým pozadím na verejnosti ukázala pri príležitosti galavečera Oktagon 45, kam dorazila podporiť na zápas svojho muža. Lela sa nahodila do čierneho obtiahnutého overalu, ktorý dokonale zvýraznil siluetu jej tela vrátane nového zadku. Ľudia však jej nové krivky neocenili tak, ako by čakala.



A nedávno si vyrazila v Prahe na loď s kamarátkami. Na plavbu sa nahodila do priliehavých šiat, v ktorých sa tvar jej zadku ukázal v plnej nahote a fanúšikov celkom vyviedla z miery. Väčšina z nich sa zmohla na jediné slovo: "Strašné!," písali jej viacerí. A našiel sa ja "dobrák", ktorý jej vynovené pozadie prirovnal k ťaviemu hrbu... No reoperácia zadku nie je jediná úprava, ktorú Lela v ostatnom čase podstúpila. Čo ešte si dala Lela vynoviť? Čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane.