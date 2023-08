Dcérka mediálneho magnáta Jaromíra Soukupa a influencerky Agáty Hanychovej rastie ako z vody. Dievčatko má už štyri mesiace a má sa k svetu. Ako to už býva u Agátiných detí pravidlom, ani ona, čo sa podoby týka, nezdedila zo svojej maminy celkom nič, ale je vernou kópiu svojho tatka. Fanúšičky sa však zhodujú, že na rozdiel od neho má stále úsmev na tvári, hoci...



Pravdou je, že aj Jaromír Soukup sa po narodení Rozárky zmenil, teraz na svoje okolie pôsobí oveľa príjemnejšie, v Rozárke sa vidí, stará sa o ňu, pestuje si ju. Agáta si ho nemôže vynachváliť. „Jaromír mi so všetkým strašne pomáha, on napríklad aj varí v noci. Snaží sa byť skvelý otec,“ prezradila sa v rozhovore pre eXtra.cz.



Keď Agáta ukázala najnovšie fotky Rozárky, fanúšičky sa komentára nezdržali. „Kúzelné, usmievavé, oteckovo dievčatko,“ píše jedna. „Róza je kúzelná a šťastná dievčinka, ktorá má úžasných rodičov,“ napísala iná. „Ten ju nezaprie, celý otec,“ ozýva sa v komentároch. „Soukupka,“ nazvala dievčatko ďalšia. No jeden detail udrel do očí každému, pozrite FOTO v GALÉRII, zbadali ste to tiež?