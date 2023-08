Keď sa pred rokmi v tanečnej súťaži Let's Dance po boku Andrey Verešovej objavil čiernovlasý tanečník Petr Čadek, našej modelke závidela nejedna žena, že môže spolu s ním trénovať tanečné kreácie. Petr sa do Let's Dance dostal práve vďaka tomu, aby Andrea mala k dispozícii tanečníka, s ktorým by mohla trénovať v Prahe, keďže trvalo žije v Českej republike.



Od onej súťaže Let's Dance upynulo už 15 rokov, no kým Andrea Verešová sa odvtedy takmer nezmenila, a to po súťaži ešte porodila svoje druhé dieťa, syna Daniela, Petr Čadek je už "iná káva". Z niekdajšieho útleho fešáka ako z telenovely ostanete v šoku, dnes je z neho už celkom iný muž, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Spoznali by ste ho vôbec?