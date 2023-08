Ivana Gottová všetkých prekvapila, toto by od nej nikto nečakal, pozrite FOTO.

Vdova Ivana Gottová to pred časom schytala, keď ju pre neveľmi vydarený outfit začali podozrievať, že je tehotná. Pravda bola taká, že Ivana proste len pribrala trochu viac, ako bývalo u nej zvykom a voľné šaty tiež urobili svoje...



Samozrejme, špekulácie, či nie je Ivana Gottová tehotná, čo ju podľa zdrojov z jej okolia totálne vyviedli z miery, a tak začala konať. "Ivana začala chudnúť a pustila sa do toho s plnou vervou. Upravila svoj jedálniček, cvičí, nakúpila si množstvo výrobkov podporujúcich zoštíhlenie v oblasti problematických partií a odvodnenie. Chce zase vyzerať ako predtým," prezradil týždenníku Sedmička zdroj z Ivaninho okolia. A výsledok sa dostavil.



Ivana sa nedávno objavila v spoločnosti na akcii Českého rozhlasu pri príležitosti nedožitých 84. narodením Karla Gotta. Český rozhlas pomocou moderných technológií vrátil do éteru hlas Karla Gotta. Umelá inteligencia jeho hlasom načítala niektoré pasáže z jeho autobiografie Má cesta za štěstím, ktorú spevák stihol za svojho života napísať, ale už ju nestihol načítať. Ivana svojím zjavom všetkým vytrela zrak, nielenže upravila svoju postavu, ale konečne aj zvolila iný, oveľa veselší outfit, než boli oné voľné čierne šaty, pre ktoré ju podozrievali, že je tehotná. Pozrite FOTO v GALÉRII, v čom si Ivana vyšla do spoločnosti. Nespustíte z nej oči. No nielen svojím zjavom Ivana všetkých prekvapila. Čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane, čo sa o vdove po Karlovi Gottovi prevalilo!