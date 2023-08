Lucie Vondráčková si počas rozvodu so svojím dnes už exmanželom Tomášom Plekancom prešla peklom, no čas napokon všetko zahojil. Dnes majú obaja partneri svoj život, no vychádzajú spolu korektne, o spoločných synov sa starajú v striedavej starostlivosti a dokážu sa dohodnúť.



Hoci po rozvode Luciu Vondráčkovú spájali s viacerými mužmi, ona sa k tomu nikdy príliš nevyjadrovala. No keď sa dala dokopy s o 18 rokov mladším MMA zápasníkom Zdeňkom Polívkom, čím poriadne rozvírila hladinu, začala byť zdieľnejšia a svoje súkromie už tak neskrýva. Ani nemusí, jej fanúšičky boli k nej vždy prajné a novú lásku jej želali.



To, že je Lucie v novom vzťahu šťastná, na nej vidno na každom zábere, ktorý zverejní. Lucie pri Zdeňkovi omladla, vyzerá, akoby zastavila čas, veď pozrite jej nové FOTO v GALÉRII z nakrúcania na zámku Zbiroh. No Lucie zároveň odhalila aj niečo, čo už neutají, čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane.