Agáta Hanychová sa pred časom "blyskla" nie veľmi šťastným vyjadrením o svojej dcére Mii, ktorú má s exmanželom Jakubom Prachařom. Keď sa jej spýtali, čo zdedila Mia po tatkovi Jakubovi Prachařovi, mala jasno: "Myslím, že ten talent. Ako určite ten herecký talent má po ňom, pretože po mne ho mať nemôže," skonštatovala bývalá modelka.



Agáta však nie je príliš nadšená z toho, že Mia po Prachařovi zdedila aj podobu. "Bohužiaľ, vyzerá ako on a ja dúfam, že z toho ona ... Pretože u tých chlapov je to pekné, ale keď dievča vyzerá ako chlapec, tak to nie je úplne pekné, ale ja dúfam, že z toho vyrastie..." nádeja sa bývalá modelka.



Keď sa Agátu snažila moderátorka a herečka Eva Decastelo presvedčiť o tom, že Mia je rozkošná, Agáta to pre portál extra.cz ešte zaklincovala. "Rozkošná alebo zvláštna môžeš povedať. To sa vždy hovorí o škaredých dievčatách, že sú zvláštne. Vieš, ona nie je pekná, ona je zvláštna. Takže Mia je zvláštna, ale ja dúfam, že bude pekná, až bude staršia..." dúfa Agáta. A čo na to Prachař? Čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane.