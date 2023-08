Herečka Jitka Čvančarová (45) veľmi rada spomína na ich svadbu s Petrom Čadkom (44) pre jej krásu a rada by si ju preto zopakovala. „My sme mali takú krásnu svadbu, že sme si koľkokrát hovorili, že je škoda, že sa nemôžeme vziať znova. Ale vlastne prečo nie? Bolo by to pekné pripomenutie nášho sľubu,“ nadšene vyhlasuje Jitka Čvančarová a Petr Čadek v Sedmičke dodáva: „Náš sľub bol špecifický, veľmi pekný. Nebolo to len: Beriete sa? Áno. Áno. Každý sme povedali pár slov. Máme to napísané, ale celkom si to pamätáme."



Od ich svadby v septembri uplynie už dvanásť rokov. Vyhlásená krásavica Jitka a švihácky tanečník Petr sa však od tých čias neuveriteľne zmenili. Keď sa toto leto objavili spolu na Filmovom festivale v Karlových Varoch, onú nádhernú dvojicu by ste v nich už sotva spoznali, veď pozrite ich súčasné FOTO v GALÉRII. Ako je to možné?



Nuž, ako vraví Petr, majú už teraz iné priority, ako píše Ahaonline.cz. „Na tanec s manželkou sa priestor veľmi nenájde. Neznamená to však, že spolu netancujeme radi. Naopak! Len toho času veľa nie je. Všetko voľno venujeme našim deťom, a to je pre nás oboch najviac,“ vysvetlil Petr, ktorý sa z útleho tanečníka zmenila na pribratého tatka, pozrite FOTO v GALÉRII.



Ale ani jeho Jitka už dávno nevyzerá, ako na svadobných fotkách, pozrite FOTO v GALÉRII. Po dvoch deťoch dostala jej postava kyprejšie tvary, ktoré jej zostali dodnes, ale zdá sa, že im to ani jednému zase až tak neprekáža. „On miluje chytiť ma za zadok – a ja viem, že je to veľký zadok! Keby ma tlačil do chudnutia alebo keby mi povedal „ty si nejako veľmi…“, to by ma samozrejme mrzelo a chcela by som sa mu páčiť. A keby niečo utrúsil, spýtam sa ho: „Počkaj, ako si to myslel? Vadí ti niečo?“ To je tá otvorenosť a priamosť. Môžete povedať čokoľvek, keď to poviete s láskou a v dobrom,“ vysvetlila Jitka Čvančarová v magazíne Moja psychológia. Takže čo, nejaké to kilo navyše ani jednému z nich očividne vrásky nerobí, hlavne že sa majú radi!