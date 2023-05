Herec a hudobník Ondřej Brzobohatý sa s Taťánou Kuchařovou rozviedol v marci minulého roka. Ich cirkevné manželstvo však ešte trvá. Len nedávno prenikli na svetlo sveta intímne detaily z cirkevnej žaloby, na ktoré sa Ondřej rozhodol reagovať v rozohovre portálu Blesk.cz.

„Mnohí z vás, vrátane mňa, už dúfali, že nekonečná telenovela Kuchařová vs. Brzobohatý

je na konci, ale ku škode nás všetkých nie je, za čo sa vám vopred ospravedlňujem. Je mi veľmi trápne z toho, že hrdosť a z nej prameniaca pomstychtivosť mojej bývalej ženy, Taťány Kuchařovej, došla až do tohto bodu, kedy Taťána poskytla Blesku kompletné znenie cirkevnej žaloby, ktorej obsah mal pôvodne zostať za zatvorenými dverami Metropolitného cirkevného súdu. Avšak vzhľadom na to, že je plný klamstiev a škandalóznych obvinení, rozhodla sa ho Taťána podstrčiť práve bulvárnym médiám vrátane rádoby kompromitujúcich fotografií, aby tak pošpinila moje meno...,“ povedal vtedy na sociálnej sieti.

Aj keď Taťána Kuchařová na Instagrame poprela, že by citlivé informácie z ich manželstva poskytla médiám, hudobník trvá na svojej pravde.

Odhodlal sa k ráznemu kroku ›››