Zvládať krik hejterov na sociálnych sieťach je náročné aj pre zrelých verejne známych ľudí. Každý sa s nimi vyrovnáva rôzne. Možno si spomínate, ako v decembri 2021 Marcel Forgáč po vlne nenávisti v čase, keď moderoval očkovaciu lotériu, nazval Facebook „hatebookom“ a oznámil, že na ňom končí, a to možno aj navždy. K známym tváram, ktoré si na svoju adresu vypočuli alebo prečítali vyjadrenia všetkého druhu, patrí aj česká modelka Simona Krainová.

Sestra by nemenila

Simona Krainová sa dostala do sveta modelingu vďaka svojej mame. Zareagovala na inzerát a poslala ju vlakom aj so staršou dcérou ako dozorom do Bratislavy na kasting modelingovej agentúry. Šestnásťročná Simona zaujala a čoskoro cestovala do Paríža. Bol to stres, ale jej kariéra sa rozbehla.

Zaspať na vavrínoch v biznise, v ktorom sa pohybuje Simona, sa nedá. A je zbytočné smútiť za časmi, keď sa dva­dsať fotiek vyrábalo päť dní, nie štyri hodiny ako dnes. Prispôsobila sa a nevystupuje z rýchlovlaku ani v päťdesiatke, čo je obdivuhodné. Lenže úspech sa neodpúšťa, cíti to aj na sociálnych sieťach.

Simona Krainová našla svoje šťastie po boku manžela Karla Vágnera. Zdroj: Instagram Simona Krainová

Pritom nie každý by s ňou asi menil. Jej staršia sestra Yvona Maléřová pre Šarm pred časom povedala: „Nikdy som Simone nezávidela. Mám totiž na jej modelingový život reálny pohľad, nie ten fanúšikovský. Môžem úprimne povedať, že by som nechcela takto žiť. Je to veľa driny, odriekania, cestovania, balenia kufrov a málo času pre seba. Keď som Simone robila darček k päťdesiatke, našla som starú pohľadnicu, ktorú mi posielala, keď mala možno sedemnásť. Mala za sebou iba malilinký kúsok kariéry a píše tam: ,Ségra, o pol piatej ráno sme fotili, potom sme celý deň niečo nakrúcali, zase fotili, večer o pol deviatej som sa dostala do postele, mám toho plnú prdel a ešte z toho mám aj ho..o.‘ Naozaj ju veľmi obdivujem, že to stále ťahá. Nedávno som si s ňou vyskúšala jedno veľké fotenie pre klenotníctvo, a hoci to bol príjemný deň, ďakujem, že bol len jeden a že sa skončil.“

Horšie ako rakovina

Simona by na tému nenávisti mohla písať knihy. „Nechápem, ako niekto môže mať v sebe takú zlobu. Myslím si, že je to choroba, ktorú by si mali tí ľudia liečiť, mali by chodiť na nejaké schôdzky k lekárovi a hovoriť, hovoriť a vyhovoriť sa... Hejt, ktorý v sebe niektorí ľudia majú, je horší ako rakovina. Rodičia mi vždy hovorili: Praj a bude ti dopriate. A tak to má byť. Mali by sme sa vzájomne motivovať, aby sme dosiahli ešte lepší úspech, aby sme boli spokojnejší, aby nám bolo dobre. Sme na tomto svete tak krátko... A vždy niekto vylezie a povie nejakú hnusnú vec...“ povedala pre eXtra.cz. Netají, že svoje sociálne siete zvykne čistiť od tých, ktorí „pľujú žlč“. „Riešim to tlačidlom ,vymazať‘ a ,blokovať‘,“ vysvetlila, pomenujúc hejterov švábmi. Neostáva len pri mazaní. Simona využila hejterov spôsobom, z ktorého ich môže trafiť šľak.