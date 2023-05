To, čo bolo kedysi pracovnou náplňou finalistky Miss, teraz berie Soňa Štefková (34) ako wellness pobyt.

Modelka aktuálne žiari spokojnosťou. Plnými dúškami si užíva materstvo popritom si sem-tam odbehne načerpať energiu na prehliadkové mólo. „Aj predvádzanie počas Bratislavských módnych dní som si užívala ako wellness pobyt. Prišla som unavená po ťažkej noci, pretože dcérka mala horúčky. Vživote by som nepomyslela, že na prehliadke, čo bola predtým moja práca, sa dá oddýchnuť si.“

Aj dcérka jej však zväčša perfektne vyplní čas, vraj je to lepšie ako televízor: „Dokážem sa na ňu dívať hodiny, ani Netflix sa ňu nechytá. Tento program je tak intenzívny, že na prvý pohľad ani nemáte pocit, že vám niečo chýba. Vaše potreby túžby idú úplne prirodzene do úzadia. Ale nemiznú, aj keď si ich možno na vedomej úrovni nepripúšťate.“

Rodičovské povinnosti Soni jej partnerovi Erikovi vyplnia všetok voľný čas, takže nerandia tak často, ako by chceli. to viac si užívajú, keď sa vyskytne príležitosť. Ich jediné spoločenské vyžitie bola donedávna nedeľa večer. „Uspali sme dcéru Lilku, objednali pizzu zapli televízor,“ priznala Soňa. Dni, keď sa môže nalíčiť konkrétnu príležitosť dnes výnimočné chvíle. „Sme generácia matiek, ktorá deti neodkladá, lebo naši rodičia ešte stále pracujú, takže čas trávim stále dcérou. Je to chvíľami náročné, keďže sa jej venujem 24 hodín 7 dní týždni.“ Mamičkovským povinnostiam, prispôsobila aj svoj vzhľad. Dokonca prestala nosiť mejkap. Pred narodením chodila vždy upravená nosila takmer výhradne opätky elegantné oblečenie, ale teraz volí len pohodlné oblečenie – tepláky mikiny.

