Nečakaná smrť obľúbeného herca zasiahla každého, kto ho poznal. Na sociálnej sieti spomínajú na Dana Heribana aj kolegovia. „Takto sme sa naposledy lúčili, Danko. Veď sme chceli spolu hrať divadlo, prečo tak rýchlo?“ pýta sa na Instagrame herec Juraj Kemka, ktorý pridal aj záber, ktorý zachytili, pri ich poslednom stretnutí. „Toto nie je fér...,“ napísal jeho herecký kolega Filip Tůma.

Za kolegom smúti aj herečka Monika Hilmerová, ktorá na sociálnu sieť pridala ich spoločnú fotku. Na herca spomína aj jej partner Jaro Bekr. „Raz ma zavolal Vilo Klimáček do Gunagu pomôcť s choreografiou v jednej hre. Okrem iného, som tam prvýkrát stretol strašne príjemného týpka a ten tam mal zahrať morského koníka...ja som tam bol od pohybu, tak ale poprosil som ho, nech mi ukáže, ako to cíti on. Odpadol som! To čo dal z fleku...ostal som pozerať, ako na hotové predstavenie. Tak perfektné to bolo! Dano pre boha prečo takto skoro?“

Monika Hilmerova s Danom Zdroj: Instagram @hilmerovamonika

„Buď voľný kamarát. Tvoje piesne budú navždy oslavou tvojho života.. nezmôžem sa na viac momentálne. Česť tvojej pamiatke Danko a úprimnú sústrasť tvojej rodine,“ napísal herec Juraj Loj. „Budeš nám VEĽMI CHÝBAŤ,“ pridal sa k smútiacim hudobník Marián Čekovský.

