Uplynulo už trinásť rokov, odkedy spevák Petr Muk nie je medzi nami. Okrem jeho hitov, akými boli Stín katedrál, Bon soir Mademoiselle Paris, Ráchel či Tančíš sama, po ňom zostali aj tri dcéry. Staršie dve Michaelu a Šárku mal v prvom manželstve s Michelou, najmladšia Noemi sa mu narodila v manželstve s Evou Mukovou.



Zdá sa, že práve najmladšia dcéra Noemi sa „potatila“ asi najviac, a to nielen podobou, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Hoci sa narodila a prvé roky svojho života prežila v Česku, teraz žije so svojou mamou na Slovensku. „Mamička má na Slovensku rodinu, tak sme sa sem vrátili,“ vysvetlila v relácii RTVS Dedovizeň Noemi. Aj keď otca veľmi nepoznala a predsa len v čase jeho úmrtia bola maličká, chýba jej.



„Otecko odišiel, keď som mala tri roky. Dieťa si pamätá na nejaké spomienky, záblesky. Nebolo to ľahké…“ povzdychla si Noemi. „Čím som staršia, tak si to viac uvedomujem. Je to samozrejmé, že otec mi bude chýbať viac v tomto veku, keď sa rozhodujem, ktorou cestou ísť. Teraz to pociťujem najviac,“ priznala dievčina, ktorej sa možno niekedy podarí dosiahnuť otcovu slávu…



Noemi sa totiž po dlhšom rozhodovaní predsa len vydala v otcových šľapajach a chce sa venovať muzikálovému spevu. „Začala som sa tomu venovať neskôr, pretože ma do toho veľa ľudí nútilo. Čakala som na moment, keď ma samotnú spev začne baviť. A prišlo to,“ prezradila v relácii RTVS Dedovizeň. Okrem spevu ju baví aj tanec a v muzikáli vie spojiť jedno aj druhé. Nuž, držíme palce a veríme, že o nej ešte budeme počuť.