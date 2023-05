Lenka sa narodila bez jednej ruky, druhá nie je úplne vyvinutá. Keď bola malá, mama jej kvôli tomu zariadila protézu. Otec ale prikázal, že jeho dcéra si musí poradiť aj bez nej! „Športovala som a možno aj preto, že svoj hendikep som odmalička obracala na humor, nikdy som v súvislosti s ním nič zlé nezažila,“ vysvetľuje Žilinčanka. Ako štrnásťročná sa v Barcelone stala majsterkou sveta v skoku do diaľky, víťazstvo si neskôr zopakovala v Taiwane.

Lenka Cenigová (38) neskôr tri roky s dnes už manželom Danielom žili v Anglicku, po návrate na Slovensko sa im narodila prvá dcérka, Emma. „V kočíku jej do očí stále svietilo slnko. So susedou, krajčírkou, sme na ňom predĺžili striešku, ktorá sa dala rozzipsovať,“ spomína si na podnikateľské začiatky Lenka. Prototypom sa pochválila na sociálnej sieti, na ktorú sa jej ozvali desiatky žien. Zo striešky sa napokon stal hit, ktorý sa dostal až do Austrálie.