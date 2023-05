Foto: Photo by StillMoving.Net for Disney

Keď spoločnosť Disney zverejnila na YouTube trailer na svoju novú rozprávku, namiesto nadšenia získala najprv vyše 1 a pol milióna dislikeov. Dôvod zaváňal rasizmom, preto sa dokonca možnosť klikať na palec dolu zrušila. Fanúšikovia boli nespokojní, že malú morskú vílu hrá herečka čokoládovej pleti. Dvadsaťtriročnej Halle Bailey to iste nebolo príjemné, ale na príkorie už zabudla. Svetové premiéry boli triumfom a je zrejmé, že malé diváčky, ktorým je film predovšetkým určený, sú drobnou dievčenskou kráskou nadšené.

Záruka kvality

Tento týždeň sa okruh jej obdivovateliek rozrástol o slovenské deti, no film má všetky predpoklady, aby zaujal aj ich rodičov. Režisér Rob Marshall rozhodne nie je žiadne béčko. Nakrútil úspešné rodinné filmy ako Čarovný les, Mary Poppins sa vracia okrem iného s Meryl Streep, ale aj Pirátov z Karibiku s Deppom a Penélopou Cruz, muzikály Chicago alebo Nine inšpirovaný životným príbehom Federica Felliniho. Mimochodom, v tomto skvelom filme mal hrať hlavnú rolu Javier Bardem, ktorý ju však prenechal Danielovi Day-Lewisovi. Teraz si našiel čas a v Malej morskej víle si zahral kráľa oceánu Tritona. Naopak, ponuku odmietol Harry Styles, takže v role princa sa objaví u nás menej známy Jonah Hauer-King. A o role zlej čarodejnice Uršuly, ktorá Ariel uvrhne do sveta ľudí, snívala korpulentná speváčka Lizzo, režisérovi sa však viac páčila skúsená herečka Melissa McCarthy.

Pre oči aj uši

Okrem známeho deja Andersenovej rozprávky sa diváci môžu tešiť na dych berúcu výpravu filmu. Najmä pri vodnom svete a jeho obyvateľoch výtvarníci naozaj popustili uzdu fantázie. Nemej kvalitná je aj hudobná zložka. Hudbu k piesňam zložil niekoľkonásobný držiteľ Oscara Alan Menken, ktorého tvorbu milovníci Disneyho poznajú napríklad z rozprávkových muzikálov Kráska a zviera či Aladin.n

Mimochodom, Marshal nebol prvý, komu napadlo obsadiť do Andersenovej rozprávky krásku tmavej pleti. Už vo filme Juraja Herza s Miroslavou Šafránkovou z roku 1976 stvárnila jednu postavu kakaová česká modelka Venuše Samešová, ktorá sa neskôr v Nemecku živila prostitúciou a medzi jej klientov patril aj Karel Gott, čo zverejnila vo svojej životopisnej knihe. Rolu v slávnej rozprávke jej však už nikto nevezme.