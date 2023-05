Andrea Verešová má stále čo povedať v modelingu, rozhodne v tomto odbore nepatrí do starého železa. Hoci sa nelúči s mólami a fotením, intenzívnejšie začína upozorňovať, že si vie zarobiť aj inak.

Pomôžu aj v Dubaji

Manželka českého právnika Andreja Volopicha aktuálne informovala na sociálnej sieti, že sa rozšíril rodinný biznis s paragrafmi. „Už nielen v Prahe a Plzni, ale už aj v Dubaji sa môžete obrátiť na prestížnu advokátsku kanceláriu...“ napísala s tým, že dokážu poskytnúť akékoľvek právne služby. „Poradíme, ako založiť firmu, pomôžeme s podnikaním alebo so živnosťou, s nákupom a predajom nehnuteľnosti, napísať zmluvu, závet alebo vybavíme víza pre vás aj vašu rodinu,“ dodala. Andrea prekvapila svojich fanúšikov, zvyknutých skôr na jej prezentáciu v sexi šatách či plavkách, záberom v cnostnom úradníckom oblečení. Je to fotografia, ktorú vy­užíva oficiálny web advokátskej kancelárie, kde je Andrea uvedená ako právna poradkyňa. Jedna z fanúšičiek hneď aj ocenila jej imidž: „Toto vám pristane viac ako odhalené outfity.“ Či si to myslia aj jej mužskí obdivovatelia, ťažko povedať.

Tieň podozrenia

Isté je, že Andrea nechce byť vnímaná len ako krásna tvárička a dokonalé telo. Treba pripomenúť, že kráľovná krásy z roku 1999 založila Nadačný fond Andrey Verešovej, ktorý pomáha deťom zo sociálne slabších rodín a detských domovov rozvíjať talent, stará sa o svoj rad výživových doplnkov, má vlastnú módnu značku, skrátka sa nenudí. No a vyzerá to tak, že pomôže aj s paragrafmi. Veď má na to diplom.

Štúdium práva trvalo modelke o čosi dlhšie, ako je štandardné, a v istom období sa stretávala s otázkami, či bolo všetko s kostolným poriadkom.

Študovať začala na Karlovej univerzite v Prahe v roku 2000, štúdium dokončila v Plzni na tamojšej univerzite v roku 2007. Presun zdôvodnila tým, že sa vydala, presťahovala s manželom do Plzne a navyše mala rizikové tehotenstvo, preto bolo logické študovať tam. Novému Času v roku 2009 na otázku, či mala problémy so skúškami v Prahe, odpovedala: „Mala som pocit, že v Prahe sú profesori voči mne zaujatí. O to viac som musela dokazovať svoje vedomosti.“ Andrea promovala krátko pred pôrodom. V spomínanom roku 2009 sa rozpútala aféra okolo podvodov na fakulte práva plzenskej univerzity. České médiá upozornili, že stovky študentov prišli na tejto škole k akademickému titulu akosi rýchlejšie, tridsať študentov dokonca potrebovalo na získanie titulu len niekoľko mesiacov. V kauze padlo aj meno Andrey Verešovej, ktorej vedúcim diplomovky bol podozrivý prodekan. Modelka pre český Blesk vyhlásila, že má čisté svedomie a uráža ju, ak niekto pochybuje o jej vedomostiach. Na agentúru ČTK, ktorá citovala údajnú spolužiačku spochybňujúcu čistotu jej štúdia, údajne podala trestné oznámenie. Škandál zapadol prachom, Andreina kariéra pokračuje, biznis sa evidentne utešene rozrastá.

Skrátil si vojenčinu

Macháček Jiří Zdroj: Marlene Film



V Česku, kde Andrea Verešová žije, sa zo známych ľudí z umeleckej brandže môže pochváliť právnickým diplomom napríklad herec a spevák Jiří Macháček (56). Hviezda filmov Horem pádem, Muži v nádeji či Toman vyštudoval okrem konzervatória Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Práca s paragrafmi ho však nikdy nelákala. „Ani na sekundu som neuvažoval o tom, že by som tú prácu niekedy robil. Študoval som to, aby som nešiel na vojnu na dva roky, ale len na rok. Vždy som chcel hrať divadlo, mať kapelu a nakrúcať filmy,“ povedal pre Webmagazín. Na vysvetlenie pre mladšie ročníky – za socializmu bola povinná vojenská služba pre mužov dva roky, pre vysokoškolákov iba rok.