To, že sa Brzobohatý prezlieka do ženských šiat, je len čajový odvar oproti tomu, čo ešte môže vyplávať na povrch a o čom sa vie už dlhšie...

Hoci sa Taťána Kuchařová dušuje, že s prevalením informácií o cirkevnej žalobe kvôli anulovaniu cirkevného sobáša s Brzobohatým nič nemá, takmer nikto jej to neverí. Taťána však Brzobohatému odkázala, že mal mlčať... No podľa českého portálu Expres sa istý zdroj snaží Ondřeja Brzobohatého (40) skompromitovať už rok a pol. Na spomínanom webe to aspoň takto uvádza režisérka a manažérka komunikácie na francúzskom veľvyslanectve v Prahe Kateřina Etrychová. A vraj ide o omnoho výbušnejšie odhalenie, než to o prezliekaní sa do dámskych kostýmov!



„Tie informácie o Ondřejovi Brzobohatom kolujú v umelecko-mediálnych kuloároch už tak rok a pol. Aj o dosť horšie. Zdroj je len jeden. On si to nejako ustojí. Niekto slabší by nemusel. Poučenie z kauzy pre ľudí: zverejňovanie info z postele je no-go. Vždy,“ napísala Kateřina Etrychová na Twitteri. „Ženské oblečenie je light informácia. Sú tam oveľa pikantnejšie veci. Je to strašné, pretože mu to môže osobne ublížiť oveľa viac. Čo je asi aj dôvod, prečo tie informácie niekto roznáša,“ domnieva sa režisérka. A Taťána Kuchařová zjavne ešte nepovedala posledné slovo. Pozrite v pokračovaní článku, čo vyplávalo na povrch!