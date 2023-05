Redakcia ŽIVOT sa herečky pýtala, čo bolo na tejto práci náročné. „V podstate to, že vy za krátku chvíľku musíte zahrať ženské myslenie, pretože práve v ňom je ukrytý vtip. V iných seriáloch a pri mnohých hercoch vidíme, že svoje texty hovoria rýchlo, rýchlo idú cez situáciu a zároveň vôbec nepočúvajú hereckého partnera, nevychádzajú z jeho reakcií… To je veľmi dôležité. Ak to nerobíte, potom váš herecký výkon nie je uveriteľný, je neprirodzený,“ povedala Diana.

„Na toto sme si s Tomášom dávali pri nakrúcaní obrovský pozor. Ale občas mi bolo vyčítané, že na mne bolo vopred vidno, čo chcem povedať, preto sme museli danú scénu natočiť znova. Celé naše hranie bolo skrátka postavené na rôznych malých nuansách, dokonca tónoch. Bolo to náročné a občas sme sa naozaj hrali s jednotlivými slovami…,“ dodala.

Ako sa jej hralo s ex? ›››