Členovia rokenrolovej siene slávy z roku 2020 predviedli Bratislave skvelú šou a mnoho fanúšikov prišlo odetých do povestnej čiernej farby vrátane slovenských celebrít.

Na snímke koncert anglickej skupiny Depeche Mode v Bratislave 28. mája 2023. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák/TASR

Moderátorka Kveta Horváthová vytiahla aj štrnásťročnú dcéru Pauli. Ako priznala na Instagrame, bol to ich prvý spoločný koncert. Dievčatá nenechali nič na náhodu a obe si obliekli povestnú čiernu farbu, ktorá k tejto kapele neodmysliteľne patrí. Redaktorka Nora Krchňáková, ktorá pred koncertom stihla vyspovedať ľudí do Smotánky, prišla tiež od hlavy po päty v tejto farbe. Aj herec Vlado Černý bol zladený do najtmavšej zo všetkých farieb. Jeho manželka Iveta zvolila džínsovomodrý variant, ale dopriala si aspoň vybíjané čižmy v retro looku.

