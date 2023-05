Speváčka Marcela Laiferová (77) prekonala v živote veľkú traumu a takmer to nedopadlo dobre. Ako našla vnútorný pokoj?

"Keď som sa mala narodiť, matka stretla na trhu v Žiline Rómku, ktorá sa ponúkala, že jej vyveští, čo sa jej narodí. Mama po dlhšom zvažovaní súhlasila. ‚Jáj panička, budete mať dcéru,‘ začalo sa to pozitívne, lebo na svete už boli bratia. ‚Ale nebude mať také modré oči ako vy. Joj, bude veľmi slávna a bude mať nočné zamestnanie.‘ Matka stratila od strachu reč a určite si domyslíte, čo si myslela – sláva a nočná práca, to môže byť len k... Keď som dorástla, chcela som ísť študovať na konzervatórium, no matka s tým nesúhlasila. Z predpovede sa však splnila nočná práca, aj ako speváčka, aj ako lekárka, i popularita. Takže ak vám chce niekto čítať z rúk, možno vám povie pravdu a okolnosti ďalšieho života", píše vo svojej siedmej knihe s názvom Ako nájsť vnútorný pokoj vyštudovaná doktorka, speváčka a milovníčka astrológie. Ani najbujnejšia fantázia čítačky z rúk však niekedy nestačí na to, čo môže život človeku prichystať. Marcela Laiferová je toho príkladom. Zrazená na kolená, ale vstala a dnes od nej chcú ľudia rady, ako spokojne žiť.

Ľudia chcú radu

„Koľko trvá môj koncert, toľko potom trvá aj moja debata s ľuďmi, ktorí sa ma pýtajú, ako byť šťastný, ale pritom mi rozprávajú, čo všetko zlé sa im stalo a ako ich to bolí. Ja im na to vravím: Všímate si sneh, ktorý sa dávno roztopil. Trápia sa vecami, ktoré aj tak nemôžu vyriešiť, ktoré sú nepodstatné, a nevšímajú si krásu vlastného života. To je úžasne smutné. Máloktorí si vážia vlastný život a sú za každých okolností šťastní. Takých obdivujem,“ povedala na krste knižky speváčka. Aj ona sa však učila vidieť krásy života – po tom, ako prišla veľmi mladá o lásku.

Osudoví muži

Marcela Laiferová má dvoch synov. Starší syn Stanislav sa narodil v prvom manželstve, o ktorom speváčka nehovorí. S druhým manželom, doktorom Jaroslavom Laiferom (†40), ktorý bol tiež hudobníkom, dieťa nemala. Zomrel na následky banálnej operácie žlčníka. Speváčka sa tak stala vdovou vo svojich 24 rokoch. Pre Šarm pred rokmi odkryla trinástu komnatu a priznala, že nechcela žiť. „Zabudla som na svet. Bola som od manžela úplne závislá, milovala som ho, obdivovala, chcela som sa naňho podobať. Hlavne som bola mladá a vyčerpaná aj štátnicami.“ Svoj život chcela ukončiť tabletkami, zachránil ju však brat, ktorému sa zdalo podozrivé, že neotvára dvere. „Dnes už viem, že nič na svete nestojí za to, aby si človek siahol na život,“ dodala.

Po štyroch rokoch stretla pri nahrávaní televízneho programu ďalšiu veľkú lásku a budúceho manžela – štátneho trénera lyžiarok Ladislava Zacharidesa (†69). S ním má syna Martina. Tajne sa síce rozviedli, no stále spolu dobre vychádzali a žili pod jednou strechou. Náhle zomrel na výročie ich sobáša, trápila ho Parkinsonova choroba.

Aj v negatívnom pozitívne

Keď sme sa speváčky na krste knihy, ktorá má pomôcť nájsť vnútorný pokoj, opýtali, kedy ho našla ona, povedala nám: „Myslím, že okolo tridsaťpäťky som už bola zrelá, ale o vnútorný pokoj som sa usilovala od mladosti. Musela som. Keď zomrel môj manžel doktor Laifer, pomaly som končila školu, mala som dieťa, pýtala som sa, čo ďalej, bola som ,na padrť‘. Bolo to vážne. Ťažko bolo hľadať vnútorný pokoj, ale nakoniec som ho hľadala. Po čase som si uvedomila, že nie každá žena môže tak šťastne prežiť hoci len pár rokov a musím byť za to vďačná. Niektoré ženy za celý život nestretnú takého partnera. V každej negatívnej veci sa snažím vždy hľadať aj to pozitívne. Viete, keby nebolo negatívneho, nevieme, čo je šťastie a ako sa posunúť v živote.“

Iný druh vzťahu

Na krst knihy prišli svoju mamu podporiť obaja synovia s manželkami a deťmi. Dokopy má Marcela Laiferová sedem vnúčat. Stanislav má spolu päť detí, Martin dve. „Rodina mi robí najväčšiu radosť, to je moje všetko. Stretávame sa hoci aj každý deň a v nedeľu sa uvidíme u mňa na obede,“ povedala nám.

Na krste nechýbal ani dlhoročný speváčkin zahraničný partner. Držal sa, ako vždy, tak trochu bokom, sediac počas krstu v druhom rade. Marcela Laiferová ich vzťah zhodnotila takto: „V tomto veku je to už iný druh vzťahu. Predtým to bolo pobláznenie, láska, manželstvo. Teraz prežívam ustálený vzťah, sme dobrí kamaráti. Je to zodpovedný, slušný človek, o ktorom viem, že ma vždy podrží nad vodou.“

Zahraničný partner Marcely Laiferovej sa vždy drží v ústraní. Na fotke vpravo. Zdroj: Emil Vasko

Verí na karmu

Na adresu Marcely Laiferovej padali počas večera mnohé komplimenty. Jednou z jej vlastností je prajnosť a žičlivosť. „Je dôležité, aby sme boli prajní. Verím na karmu, každý by sa mal snažiť po sebe zanechať čistú stopu. Mám aj veľa zlých stôp a nie som ideálna, ale mojou snahou je byť dobrá. Ľudí treba podporiť, nikoho netreba podceňovať a opisovať negatívne. To je najhoršie, čo môžete urobiť, a to sa každému vráti v nejakom neúspechu alebo v nie práve šťastnej situácii.“