Herec, ktorý sa vracal z nakrúcania v Prahe ale kolega s ním mieril rovno na Kramáre, mal okrem ukrutných bolestí chrbta aj rozdielny krvný tlak v rukách. To je jeden z príznakov disekcie aorty, teda roztrhnutia aorty.

Hoci záchranárka mala do správy napísať, že má podozrenie na disekciu hrudnej aorty, lekár na urgente po vyšetreniach po poslal domov. Mali mu pritom robiť všetky štandardné vyšetrenia ako sonografiu a EKG. Je možné, že na sono lekár nemusel vidieť, že ide o disekciu aorty? „Na sono to nemusí byť vidieť, ale ak mala záchranárka na to podozrenie a nebol pulz na jednej ruke, tak mal ísť okamžite do nášho ústavu – do Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb,” povedal denníku PLUS Jeden Deň prof. MUDr. Viliam Fischer.

„Je to nezvyklé v takomto veku, ale, žiaľ, ako pri infarktoch vidím štyridsiatnikov, tak sa ukazuje, že aj táto diagnóza môže postihnúť i mladšie ročníky. Je to pôvodne aneuryzma, disekcia je roztrhnutie jedného z dvoch vrstiev aorty a tam vznikne výduť – aneuryzma. To sa dá v tejto fáze, samozrejme, ešte operovať. Pokiaľ nepraskne," povedal profesor.

Špičkový kardiochirurg Viliam Fischer. Zdroj: archív

"Keby to lekár odhalil v to utorkové ráno, ťažko povedať, na koľko percent by ho mohli zachrániť. Viete, aneuryzma, ja som v mnohých mojich prednáškach hovoril o tom, že operácia aneuryzmy aorty je technicky aj takticky náročnejšia ako transplantácia srdca. To je jedna z najťažších operácií a závisí od lokálneho nálezu, ale šanca tam, samozrejme, je. A relatívne dobrá, keď sa takýto pacient dostane rýchlo na operačný stôl,” dodal kardiochirug Viliam Fischer.

Je možné, že postup lekárov preverí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Bude konať sám od seba, bez podnetu.