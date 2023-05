Len sťažka sa dá vybrať v týždni deň, keď by Tomáš Maštalír nebol na televíznej obrazovke. Nečudo, veď už roky patrí do prvej hereckej ligy a nemá problém hrať rôzne roly, dokonca hneď na niekoľkých televíznych staniciach súčasne. Či je to Markíza, JOJ-ka a sem-tam i RTVS, všade sa o jeho služby trhajú a vyberajú pre neho len tie najlepšie hrozienka z koláča.

Musí sa obracať

Obľúbený herec sa na nezáujem o jeho osobu naozaj nemôže sťažovať. Maštalír sa do popredia a na mediálne výslnie dostal už pred rokmi. V Záhorskej Bystrici vyfasoval postavu lekára v Ordinácii v ružovej záhrade a z večera do rána sa z neho stala hviezda.

Nasledovalo niekoľko ďalších veľkých projektov, v ktorých nemohol chýbať. Široký priestor na realizáciu a možnosť ukázať, čo sa v ňom skrýva, dostal aj v televízii JOJ. Tam ho rozmaznávali takými zaujímavými charaktermi, ako bol napríklad policajt v imidžovke Za sklom, ktorá bola inšpirovaná skutočnými udalosťami po vražde novinára a jeho snúbenice.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.