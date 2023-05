Finále markizáckej reality šou Ruža pre nevestu sa blíži. Potenciálny ženích Tomáš Tarr si pred kamerami vyberie ženu, ktorá mu z pôvodných osemnástich adeptiek pasuje najviac. Po ostatnom diele je zrejmé, že to určite nebude Žilinčanka Tereza, ktorú poslal pred grandfinále k vode. V ňom sa ocitli cieľavedomá Mirka z Košíc a kontroverzná Petrana z Bratislavy.

V závere šou sa do deja primiešala aj Tomášova mama Ingrid. Dôležitá posila si nedávno zvyšné kandidátky poriadne preklepla a Šarmu prezradila, akú nevestu by rada videla po boku svojho syna. Na dospeláka vytiahla aj zopár klebiet z minulosti.

Nevesty zo šou Ruža pre nevestu: Tereza (prvá zľava) v súťaži skončila. Tomáš Tarr si bude vyberať medzi Mirkou (v strede) a Petranou. Zdroj: Instagram.com/@terinka_a, @mirkahri, @petranagala

Ako reagovala na Tomášovo rozhodnutie ísť do Ruže pre nevestu? „Keď mi vysvetlil, o čo vlastne ide, hneď mi napadlo, že bude musieť pred celým Slovenskom, ako sa hovorí, ísť s kožou na trh. Celý život som ho podporovala a stále budem, tešila som sa z toho a veľmi som mu fandila. Bola to v jeho živote ďalšia výzva. On má výzvy rád, pretože ho posúvajú dopredu,“ povedala. Obavy nemala, vedela, že syn to zvládne, či už budú komentáre dobré, alebo zlé. A mala očakávania? „Minimálne že si nájde tú pravú,“ dodala so smiechom.

Spievajú chvály

Ako okolie reaguje na to, že sa z jej syna stal známy človek a vydal sa v šľapajach Honzíka Novotného? „Moje blízke okolie a rodina mu veľmi fandia, všetci to veľmi prežívame. Zatiaľ, aspoň do očí, počúvam na Tomáša samé chvály a gratulujú mi k synovi, že som ho dobre vychovala. (Smiech.) Som na neho veľmi hrdá, je pre mňa to najlepšie, čo som mohla v živote mať,“ povedala, netajac, že sledovala šou Nevesta pre milionára pred 20 rokmi s Honzíkom Novotným. Vtedy to, samozrejme, neprežívala tak ako teraz.

Až život ukáže

Ženy, ktoré bojovali o srdce jej syna, zhodnotila takto: „Dámy v šou boli všetky nádherné, takže som vedela, že Tomáš to bude mať veľmi ťažké. Každá z nich bola úplne iná. Dosť mi prekážalo, ako sa medzi sebou podrážajú a hádajú, ale chápem, že je to šou, kde ide o srdce jedného muža. Ako sa hovorí, v láske je všetko dovolené.“

