Tvár Telerána sa uplynulé mesiace zviditeľnila vďaka živým prenosom tanečnej šou. Okrem pohotových reakcií každú nedeľu predvádzala aj zaujímavé kúsky, ktoré pre ňu štylistky vybrali.

Na snímke Lucia Hlaváčková počas predstavenia poroty a tanečných párov súťaže TV Markíza Let´s Dance 2023. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Prvé aj záverečné kolo patrilo modelom Fera Mikloška. Mala Lucia favorita? „Ako sa hovorí, kruh sa uzavrel, ale je veľmi ťažké hodnotiť. Podľa mňa všetky šaty, ktoré som si rámci Let'Dance obliekla, boli veľmi pekné. pri všetkých som mala taký ten ,vau efekt‘. Takže by som si veru nevedela vybrať iba jedny.“ Okrem perfektných outfitov sa jej starali súťaži aj dokonalú vizáž. Ruku na srdce, nejedna nás by uvítala takýto kompletný servis aj doma. Lucia súhlasí: „Bolo to veľmi príjemné. Dievčatám som hovorila, keď mi robili mejkap vlasy na večer, že kto ma teraz bude takto pekne líčiť česať… Aj babám tímu Zuzky Kanisovej, ktoré ma zas pekne obliekali… civile mám skôr voľnejší, ležérny štýl, ale rozhodne mi to bude chýbať.“

