Veroniku Žilkovú na nakrúcaní v Turecku vzali do parády maskér, kostymér a kaderník a... Z výsledku zostali ľudia v šoku, veď pozrite FOTO.

Veronika Žilková si za ostatný rok prešla pomerne búrlivým obdobím, keď nečakane musela riešiť rozvod so svojím manželom Martinom Stropnickým, ktorý si našiel mladú milenku. Nepríjemná situácia sa podpísala aj na jej vzhľade, útla herečka ešte viac schudla a v tvári vyzerala dosť zničene, pozrite FOTO v GALÉRII.



Momentálne však Veronika nakrúca v Turecku nový seriál Lásky v Istanbule, a tak sa na sociálnej sieti pochválila fotkami s jej hereckým partnerom Marošom Kramárom. Keď ju jej fanúšikovia zbadali, zabudli zavrieť ústa, a ani nečudo, pozrite, ako tam vyzerá.



Veroniku si totiž na nakrúcaní v Turecku vzali do parády maskér, kostymér a kaderník, a zrazu je z nej celkom iná žena, veď pozrite FOTO v GALÉRII. "To turecké líčenie aj outfity majú niečo do seba. Kočka neskutočná ste," napísala jej fanúšička, a nebola jediná. S pochvalnými komentármi sa priam vrece roztrhlo. Žilková tak dobre nevyzerala ani zamlada, pozrite FOTO v GALÉRII.