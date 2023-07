Zdá sa, že Ondřej Brzobohatý a jeho snúbenica Daniela Pisařovicová hodili škandalóznu kauzu okolo zverejnenia textu cirkevnej žaloby týkajúcu sa anulovania cirkevného sobáša s Taťánou Kuchařovou za hlavu a vyrazili spoločne na filmový festival do Karlových Varov. Podujatie sa rozhodli náležite si užiť a tomu zodpovedali aj ich outfity. Odvaha im rozhodne nechýbala.



Milenci sa zladili do tmavo modrej farby a spolu im to seklo. Pri voľbe outfitov sa poriadne odviazali. Daniela Pisařovicová odhodila všetky zábrany a na karlovarskej promenáde sa prechádzala len v saku. Pod ním bola úplne nahá. A to ste ešte nevideli Ondřeja Brzobohatého, čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane.



Brzobohatý vo Varoch šokoval. Čítajte! >>>