Monika Bagárová už takmer rok žije spolu so svojou dcérou Rumiou v dome neďaleko Brna, ktorý si dala postaviť presne podľa svojich predstáv a potrieb, aby sa v ňom cítila pohodlne a príjemne. Do centra Brna to má len desať minút, no najväčším bonusom pre ňu je to, že tu žije aj jej rodina. Tá pre ňu bola vždy oporou, no po rozchode s otcom jej dcéry Makhmudom Muradovovm má pre ňu ešte väčší význam.



Keď sa Monika sťahovala z Prahy do svojho vysnívaného domu pri Brne, nebol ešte celkom dokončený, či skôr dozariaďovaný. Lenže čas pokročil, a teraz Monika svojim fanúšikom ukázala úžasné zábery z jej hniezdočka. Má to tam naozaj luxusne zariadené, ale čo je najviac, celý dom pôsobí vzdušne, čisto a útulne, veď pozrite FOTO v GALÉRII.



Monika myslela aj na horúčavy v lete, a preto si pre chvíle oddychu dala postaviť aj bazén, ktoý spolu s Rumiou s radosťou využívajú. A teraz konečne prišiel rad aj na záhradu. Monika zverejnila prvé zábery z jej oázy pokoja, pozrite FOTO v GALÉRII, a pripísala k nim: "Záhrada v procese juchúúú!" Nuž, dievčatám tam ešte len teraz bude sveta žiť...